Bénin: arrivée de Louise Mushikiwabo, la Secrétaire générale de l’OIF

La Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est arrivée au Bénin ce mercredi 23 septembre 2020, dans le cadre d’une visite de travail. Elle a été accueillie à l’aéroport de Cotonou par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

Louise Mushikiwabo a foulé le sol béninois depuis quelques heures. Elle est au Bénin pour une visite de travail de trois jours. Accueillie par Aurelien Agbénonci, elle a exprimé l’importance que l’OIF accorde au Bénin. “Le Bénin est un pays très dynamique au sein de la Francophonie. Pour nous à la Francophonie, le Bénin est un pays membre très important”, a déclaré Louise Mushikiwabo.

L’OIF est une organisation créée en 1970. Elle regroupe 88 États ou gouvernements en 2018. Elle a pour, entre autres missions, de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme, d’appuyer l’éducation et la recherche et de développer la coopération entre les pays membres.

L’agenda de Louise Mushikiwabo au Bénin

Lors de son séjour au Bénin, Madame Louise Mushikiwabo, la Secrétaire Générale de la Francophonie aura un tête-à-tête avec le chef de l’Etat, le Président Patrice Talon dans la matinée du jeudi 24 septembre. Elle tiendra ensuite une séance de travail au ministère des affaires étrangères et de la coopération avec les membres du Gouvernement pour la revue de la coopération entre le Bénin et l’OIF et scruter de nouveaux horizons.

Dans l’après-midi de ce même jeudi, Mme Louise Mushikiwabo sera à l’Agence de Développement de Sèmè City, au Campus numérique de la Francophonie et au Centre d’incubateur de l’Université d’Abomey Calavi. Au cours de la journée du vendredi 25 Septembre, elle prendra contact avec les femmes entrepreneures de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB).

Suivra par la suite, une visite touristique qui la conduira à la découverte de la cité historique de Ouidah pour s’imprégner des projets touristiques en cours dans cette ville à forte potentielle touristique.