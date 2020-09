Bénin – Année 2020-2021: liste officielle des manuels scolaires au programme

Le vendredi 18 Septembre 2020, le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a, par arrêté, rendu publique la liste officielle des manuels scolaires au programme.

Les manuels énumérés par ledit arrêté sont ceux autorisés par l’autorité dans les établissements de l’enseignement secondaire général, technique et de la formation professionnelle, publics et privés, au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

L’Inspecteur Général Pédagogique du Ministère, le Directeur de

l’Enseignement Secondaire Général et le Directeur de l’Enseignement

Technique et de la Formation Professionnelle, précise l’article 4 de cet arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application correcte.

L’arrêté 2020 N°4-/MESTFP/DC/SA/MlDG/WFPID/SA/SGG20

portant liste officielle des manuels scolaires autorisés, au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié partout où besoin sera

Trouvez ci-dessous la liste des manuels au programme