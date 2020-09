Bénin: 14 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés (2 294 au total)

De nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés au Bénin. Le nombre total de cas avoisine désormais 2 300. On note une forte progression sur le plan de la guérison.

A la date du 19 septembre 2020, le Bénin compte 2 294 cas confirmés de Covid-19, 1 954 guéris pour 40 décès. Ainsi, comparativement au dernier bilan, on note 14 nouveaux cas confirmés, 04 nouvelles guérisons. Le nombre de morts lié à la pandémie est resté stable, avec 40 décès au compteur.

Globalement, on constate une baisse significative du nombre de nouveaux cas. Par contre, le nombre de patients guéris est en forte croissance depuis quelques semaines. Actuellement, on en dénombre 1 954 sur les 2 294 au total. A la date du 19 septembre 2020, on compte 300 personnes sous traitement.