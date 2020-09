Bénin: 09 autres agents de la Mairie de Cotonou suspendus de leurs fonctions

09 autres agents de la Mairie de Cotonou sont suspendus de leurs fonctions. Ils ont été informés de la nouvelle par une note de service, prise par le Maire intérimaire Randyx Ahouandjinou, ce mercredi 23 septembre.

En attendant la clarification de leurs situations administratives, 09 agents de la Mairie de Cotonou ont été suspendus de leurs fonctions. Ils sont pour la plupart des agents percepteurs. Il s’agit de Jean Coffi Agouevi, Sègla Moise Gérard Kpossou, Balbine Mireille Guedegue, Salomon Capo-Chichi, tous agents percepteurs. Une deuxième composée de Yélingnan Estelle Adjiha, Emmanuel Akouete, Jean Bernard Sèssinou, respectivement, Chef de la section liquidation des indemnités des élus municipaux et locaux, agent de liaison et agent percepteur. Et enfin, on note sur la liste : Bruno Odouyitan Aguiar et Franck Hacheme, respectivement, personnel d’appui et agent transcripteur.

Les agents suspendus sont remis à la disposition de la Direction des ressources humaines. Cette suspension intervient quelques heures après celle de Faladé Silverius Raoul A. et Bamenou Koomlan Boris Emeraude. Le Maire intérimaire Randyx Ahouandjinou est visiblement dans un grand balayage, en attendant de laisser la main au Maire Luc Atrokpo.