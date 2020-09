Barça : Semedo file à Wolverhampton

Wolverhampton a officialisé le transfert du latéral droit portugais Nelson Semedo en provenance du Barça. Le Blaugrana s’engage chez les Wolves pour les trois prochaines années.

L’opération dégraissage se poursuit au Barça. Après Ivan Rakitic et Arturo Vidal, le club blaugrana vient de se débarrasser de son troisième indésirable. Il s’agit du portugais Nelson Semedo. Le latéral droit de 26 ans s’est engagé avec le club anglais de Wolverhampton. On parle d’un contrat de trois ans et deux en option. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d’euros plus 10 de bonus.

Débarqué en Catalogne il y a trois, l’international portugais va donc rejoindre l’Angleterre où il retrouvera de nombreux compatriotes. Avec ce troisième départ, le Barça va pouvoir accélérer son mercato dans le sens des arrivées et investir notamment sur Sergiño Dest, le latéral droit américain de l’Ajax Amsterdam, pour qui le club culé aurait déjà un accord avec les Néerlandais.