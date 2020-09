Barça : le message d’adieu de Messi à Arturo Vidal

Lionel Messi a rendu hommage à son ami Arturo Vidal qui va s’engager avec l’Inter Milan. La Pulga a salué l’énorme travail de son coéquipier lors des deux années passés au Barça.

Victime de l’arrivée de Ronald Koeman au Barça, Arturo Vidal devrait dans les prochaines heures s’engager avec l’Inter Milan. L’international chilien est déjà en Italie pour remplir les formalités et officialiser son transfert. En deux ans passés chez les Blaugranas, l’ancien du Bayern Munich est devenu très proche de Lionel Messi et leur connexion s’est fait ressentir sur les terrains au FC Barcelone.

Une amitié que l’Argentin a salué sur les réseaux sociaux. Alors que l’Inter annonçait l’atterrissage de Vidal à Milan, Messi a posté sur son compte Instagram un message en guise d’adieu à son ami. “Je te connaissais seulement comme adversaire et tu m’as toujours semblé être un phénomène. Mais ensuite, j’ai eu la chance de te connaître et tu m’as encore plus surpris. Durant ces deux années, on a partagé beaucoup de choses et tu t’es beaucoup fait remarquer“, a écrit la star argentine. “Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c’est certain“, a-t-il ajouté.