Barça : la grande annonce de Messi sur son avenir

Dans une longue interview accordée au quotidien Sport, Lionel Messi est revenu sur son vrai faux-départ du Barça. La Pulga assure que ce feuilleton est maintenant terminé et a appelé à l’union sacré autour des objectifs du club pour cette saison.

Un mois après la saga Messi qui a ébranlé les piliers du club blaugrana, le Barça semble avoir repris son cours avec un récital face à Villarreal (4-0) pour son premier match de la saison. Une belle victoire à laquelle l’Argentin a contribué avec un but, son premier de la saison, et en provocant un penalty. Le sextuple Ballon d’or qui avait annoncé qu’il allait rester cette saison Barça, semble bien parti pour rester longtemps dans son club formateur. Et il l’a d’ailleurs confirmé dans une interview accordée à Sport, sa première intervention depuis l’épisode de son vrai-faux transfert.

A lire aussi : League Cup: Tottenham sort Chelsea de la compétition

“Après tant de désaccords, je voulais y mettre un point final. Nous devons tous nous unir, les Barcelonais, et être convaincus que le meilleur est à venir », a-t-il ainsi lancé à destination des supporters, un mois donc après avoir demandé à ses dirigeants de quitter le club.

J’assume mes erreurs

«J’assume mes erreurs. Et s’il y en a eu, c’était seulement pour faire en sorte que le FC Barcelone soit meilleur et plus fort », a renchéri le capitaine barcelonais, insistant sur la nécessité d’une union sacrée au Barça mais également autour du club: «Apporter de la passion et de la ferveur sera la seule façon d’atteindre les objectifs, en restant toujours unis et en ramant dans la même direction. »

A lire aussi : Barça 4-0 Villarreal: ce que Messi et Fati se sont dit avant le but sur penalty de l’Argentin (vidéo)

Lionel Messi a poursuivi en assurant ne penser qu’à l’intérêt supérieur du Barça. «J’ai simplement dit ce que je sentais à ces moments-là qui ont été durs pour moi. Je comprends que certains pensent que j’aurais dû me taire ou laisser couler, comme dans tant d’autres choses que j’ai laissé passer, mais beaucoup de choses m’ont fait mal ces dernières semaines et ça a été ma forme de l’exprimer. Je voulais envoyer un message à tous les socios et à tous les culés qui nous suivent. Si, à un moment quelconque, l’un d’entre eux a pu être dérangé par quelque chose que j’ai dit ou fait, qu’ils n’aient aucun doute que je l’ai fait en ayant toujours à l’esprit les meilleurs intérêts du club », a-t-il enchaîné, ajoutant: « Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas capable de jouer pour autre chose que la victoire et pour tout donner sur le terrain. Ça a été ainsi durant toute ma carrière et ça ne va pas changer. Aujourd’hui, mon engagement et mon implication pour ce maillot et cet écusson sont totaux, intacts ».