Barça: en colère, Messi réagit au départ de Suarez

Dans un long post sur ses comptes sociaux, Lionel Messi a fait ses adieux à Luis Suarez qui a quitté le Barça jeudi dernier pour l’Atletico Madrid. Le capitaine argentin en a profité pour tacler à nouveau les dirigeants blaugranas.

Débarqué en Catalogne à l’été 2014, Luis Suarez quitte le Barça après six saisons couronnées de 13 titres, dont une Ligue des champions en 2015. Mis sur le marché des transferts au lendemain de l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc blaugrana, l’ancien de l’Ajax va finalement rejoindre l’Atletico Madrid où il a paraphé un bail de deux ans. Jeudi dernier, l’Uruguayen a tenu une conférence de presse au Camp Nou où il a fait ses adieux à ses coéquipiers dont Lionel Messi, à qui il a rendu un vibrant hommage.

Un émouvant hommage à la Pulga qui a tenu à rendre la pareille à son “ami”. Dans un message posté sur les réseaux sociaux ce vendredi, le capitaine du Barça a fait ses adieux au buteur uruguayen. “J’avais commencé à me faire à l’idée de ton départ, mais en entrant aujourd’hui dans le vestiaire, c’est là que j’ai vraiment réalisé que ça va être difficile de ne plus partager le quotidien avec toi, tant sur le terrain qu’en dehors. Tu vas vraiment beaucoup nous manquer. On a partagé tant d’années, tant de mates, de repas, de dîners… Beaucoup de choses qu’on n’oubliera jamais”, a commencé Messi.

“Plus rien ne me surprend”

Le Sextuple Ballon d’or, qui avait taclé durement la direction catalane au lendemain de son vrai faux-départ du Barça, est revenu à la charge contre Josep Bartomeu et son staff. “Ça va être étrange de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais de partir comme le joueur que tu es : un des plus importants de l’histoire du club, après avoir accompli des choses importantes collectivement comme individuellement. Et pas qu’ils te virent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, plus rien ne me surprend“, a-t-il ajouté, avant de conclure: “Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t’aime beaucoup, je vous aime beaucoup. A bientôt, mon pote“.