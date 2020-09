Barça : après Messi, Neymar fait ses adieux à Suarez et tacle Josep Bartomeu

Ancien membre du fameux MSN, Neymar a aussi réagi au départ de Luis Suarez qui est transféré cet été à l’Atletico Madrid après six années passés au Barça. L’attaquant du PSG en a profité pour régler ses comptes avec la direction catalane.

Ancien attaquant du Barça, Neymar n’a pas vraiment apprécié la manière dont le Barça s’est débarrassé de Luis Suarez. L’Uruguayen, transféré chez les Blaugranas en 2014, a disputé six saisons avec les vice-champions de Liga et a remporté 13 titres dont une Ligue des champions en 2015. Mis en vente au lendemain de la crise interne qui a secoué le Barça, le joueur sera finalement transféré à l’Atletico Madrid.

Dans un message sur Instagram, Neymar a taxé les dirigeants du Barça de ne pas avoir respecté Luis Suarez en lui indiquant la porte de sortie malgré tout ce qu’il a apporté au club culé et qui plus est le troisième meilleur buteur des catalans. “Incroyable comment ils font les choses“, a posté le Brésilien. Un peu plus tôt, Lionel Messi avait aussi manifesté son incompréhension face au traitement qui a été fait du cas de l’ancien de Liverpool.

“Tu méritais de partir comme le joueur que tu es : un des plus importants de l’histoire du club, après avoir accompli des choses importantes collectivement comme individuellement. Et pas qu’ils te virent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, plus rien ne me surprend“, a posté ce matin la Pulga sur Instagram.