“Azannaï demeure une des meilleures références d’intégrité que je connaisse en politique”, Guy Mitokpè

Le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, l’honorable Guy Mitokpè, pense que son mentor, le ministre Candide Azannaï, est victime d’affabulations.

A quelques mois de l’élection présidentielle de 2021, la trouvaille de l’opposition, c’est de se donner des coups. La dernière réaction qui alimente la polémique vient du président du parti Restaurer l’Espoir, l’ancien ministre Candide Azannaï.

Dans une déclaration tonitruante dont il est le seul à avoir le secret, il a jeté devant des jeunes militants de la résistance, un gros pavé dans la mare des forces de l’opposition, notamment le parti “Les Démocrates” en gestation.

Cette réaction impromptue du philosophe à une période où toutes les attentions sont braquées sur la présidentielle de 2021 a tôt fait de susciter des commentaires assez acerbes et même des répliques contre l’homme de Mènontin.

Si le numéro 2 du parti “Les Démocrates” n’a pas hésité, à la hauteur de l’affront qui lui est fait, dans les réseaux sociaux, la cote de sympathie de l’ancien collaborateur de Patrice Talon est en chute libre.

Pour beaucoup, Candide Azannaï est dans un jeu flou. Il serait en mission commandée pour le président de la République qu’il n’a jamais au fait quitté dans le fond.

Face à ces appels sur les réseaux sociaux à la méfiance contre le président du parti Restaurer l’espoir, le secrétaire général de cette formation, en répondant à certains de ses fans sur sa Page Facebook, qui ne comprennent pas ce qui arrive à l’opposition, a simplement pris la défense de son mentor.

Le ministre Candide Azannaï est un acteur politique intègre…

Selon l’honorable Guy Mitokpè, si trouver un acteur politique intègre au Bénin est semblable à rechercher d’un cours d’eau dans le désert, parmi les rares exceptions, figure le président du parti Restaurer l’Espoir.

“Le Président AZANNAI, demeure une des meilleurs références d’intégrité que je connaisse en politique“, a affirmé l’honorable Guy Mitokpè dans sa publication

Selon lui, le leader du parti Restaurer l’Espoir est aujourd’hui “victime” de certains qui ont appris de la citation d’Adolf Hitler qui dit: “Un mensonge répété 100 fois demeure un mensonge mais un mensonge répété un million de fois devient une ” vérité “.

Pour le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir, tout ce qui est dit sur leur formation politique ou sur la personne de son premier responsable est simplement de l’affabulation, mais le parti en sortira vainqueur.

Pour l’honorable Guy Mitokpè, ce qui urge, loin de ces débats creux, est de continuer à travailler pour un Bénin plus démocratique et plus développé. Et en cela, il croit que les jeunes ont une grande responsabilité.

Aussi, les invite-t-il à s’éloigner des débats sans fondement, car le Bénin a trop de défis à relever et on gagnerait à regarder de face ces défis.