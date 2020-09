“Avant de nous séparer de Cristiano Ronaldo, il aurait fallu trouver son remplaçant”

L’ancienne légende du Real Madrid, Hugo Sanchez, estime que c’était une erreur que de laisser partir Cristiano Ronaldo sans lui trouver un remplaçant adéquat. Le Portugais avait quitté le club merengue pour la Juventus à l’été 2018.

Alors qu’il venait de remporter sa troisième Ligue des champions consécutive avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait fait planer le doute sur son avenir. Et quelques semaines plus tard, le Portugais a pris la direction de l’Italie où il s’est engagé avec la Juventus. Un transfert qui a rapporté plus de 100 millions d’euros au Real Madrid, mais qui fait ressortir les lacunes des Merengues surtout en attaque. Si le club espagnol semble avoir corrigé le tir avec un titre de champion de Liga remporté au cours de la saison 2019-2020, certains reprochent toujours aux Madrilènes d’avoir vendu Cristiano Ronaldo. Au rang de ceux-ci, l’ancienne gloire mexicaine, Hugo Sanchez.

S’exprimant lors de l’émission ‘El Larguero’ au sujet des difficultés que rencontrent les Madrilènes à trouver un numéro 9 de renom, l’ancien footballeur pense que le problème fut de laisser partir Cristiano Ronaldo sans avoir trouvé de remplaçant. “Avant de libérer un joueur du niveau de Cristiano Ronaldo, nous aurions dû en avoir un autre pour le remplacer et être capable de marquer autant que lui. Dans le cas contraire, nous aurions mieux fait de ne pas le libérer. Le Real Madrid doit avoir, non pas deux, mais presque trois onze compétitifs pour aborder toutes les compétitions“, a d’abord déclaré l’ancien attaquant.

Il a ensuite évoqué le joueur qui devrait être recruté: “Le Real Madrid est la meilleure équipe de tous les temps et possède les meilleurs joueurs du monde. À certains postes, il n’y a pas les meilleurs joueurs du monde, mais certains qui comblent le vide en attendant l’arrivée d’autres joueurs comme Mbappé”.

Dans ce cas, où mettre alors Karim Benzema, lui qui occupe actuellement le poste de numéro 9 au Real, Sánchez donne son avis : “Il n’a jamais été un numéro 9. C’est un 9 et demi, ce n’est pas un spécialiste du poste. Il y avait un genre de mariage footbalistique entre lui et Ronaldo, tout comme il y en avait un entre Butragueño et moi mais ce dont a besoin Benzema c’est d’un vrai numéro 9 à ses côtés pour qu’il quitte ce poste et redevienne 9 et demi, un poste auquel il peut offrir le maximum de son potentiel“.