Atletico Madrid : “Suarez est convoqué pour le match contre Grenade”, Diego Simone

Transféré cet été à l’Atletico Madrid en provenance du Barça, Luis Suarez pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs, ce dimanche face à Grenade en Liga. Le buteur uruguayen pourrait même être titularisé pour cette rencontre, selon l’entraineur colchonero, Diego Simeone.

L’Atletico Madrid démarre sa saison 2020-2021 de Liga ce dimanche 27 septembre par une rencontre face à Grenade. Les Colchoneros visent le titre cette année et comptent sur leurs nouvelles recrues pour atteindre cet objectif. Et justement, l’une de ses arrivées a fait ce matin l’objet d’une conférence de presse entre l’entraîneur madrilène Diego Simeone et la presse espagnole.

Devant micros et Caméras, le technicien argentin a évoqué la venue de Luis Suarez chez les Colchoneros. Le manageur madrilène a confié que sa nouvelle recrue sera de l’effectif pour le match face à Grenade. “Il a eu une journée longue et chargée hier. Il s’est très bien entraîné et s’est montré très enthousiaste. Il sera convoqué et nous verrons bien demain, s’il sera aligné d’entrée ou s’il jouera en seconde période”, a confié Simeone.

Luis Suarez va donc disputer la rencontre même si l’on ne sait pas s’il sera titulaire ou pas. Simeone a par ailleurs confié qu’il espère pouvoir tirer le meilleur de son nouvel attaquant, comme avec ses anciens avant-centres. “Il y a juste à regarder la saison passée, qu’il a très bien terminé après sa blessure. Nous cherchons à optimiser les caractéristiques des meilleurs joueurs que nous pouvons avoir dans l’équipe. J’espère que nous aurons du succès, comme nous l’avons eu avec le meilleur Falcao, le meilleur Diego Costa, le meilleur Griezmann, etc.”, a expliqué Simeone devant la presse.

Enfin, le manageur argentin a expliqué comment il a su convaincre l’ancien du Barça de signer chez les Colchoneros. “Je vais être sincère. Il était convaincu dès le moment où nous avons pu parler, et il savait que c’était le lieu où il pourrait continuer à démontrer qu’il est un joueur important”, a-t-il conclu.