Animation de la vie politique au Bénin : Les Démocrates dans le labyrinthe

Les Démocrates, le plus grand parti de l’opposition, disent-ils, continue de raser les murs du ministère de l’intérieur, en quête d’une existence légale et juridique. Annoncé à grand renfort médiatique, il y a peu, l’éléphant, à même de terrasser la mouvance présidentielle, essuie ses premiers revers.

Dans la perspective de la conquête du pouvoir en 2021, un nouveau parti politique a vu le jour en attendant sa formalisation. Les Démocrates regroupant les démissionnaires du parti Force cauris pour un Bénin (FCBE) et bien d’autres personnalités et militants d’obédience politiques diverses a juré occuper la scène politique béninoise avec pour objectif la prise du pouvoir mais c’est sans compter avec les procédures administratives désormais corsées.

Le parti à l’épreuve

Il se susurrait que le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique aurait notifié au parti des observations relatives à la non démission du parti FCBE de certains membres fondateurs du parti les démocrates. A travers un communiqué en date du 26 août dernier, Eric Houndété, président du parti faisait remarquer que le parti Les démocrates n’a reçu aucune notification du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique depuis le dépôt de son dossier le 29 juillet 2020 et rassure que les dossiers ont fait l’objet d’une étude minutieuse par les équipes techniques du parti.

Le ping-pong s’est poursuivi à travers la sortie d’un autre communiqué le 11 septembre dernier signé du président dans lequel, il dénonce les intimidations et harcèlement que subissent les militants pour avoir fourni leur dossier pour la déclaration administrative du parti.

Statu quo à quelques mois de la présidentielle

“Les dossiers de déclaration administrative ont été confectionnés selon les règles de l’art et le récépissé sera obtenu ; c’est un droit”, persiste le Président Eric Houndété mais c’est sans compter avec les nouvelles exigences administratives. Près de deux mois après le dépôt de dossier, le parti continue son chemin de croix. Invités au ministère de l’intérieur, mardi 22 septembre, les responsables ont pris connaissance des observations mais conscients qu’ils sont dans une véritable course contre la montre, s’ils tiennent à conquérir le pouvoir en 2021.

Un pavé dans la mare

Pendant que le parti se bat pour sa reconnaissance, Candide Azannaï, l’animal politique le plus redoutable du landerneau politique béninois vient saper le moral des membres. Lors d’une réunion au siège de son parti, le président de Restaurer l’Espoir a déclaré que certains membres fondateurs du parti Les Démocrates étaient pires que Paul Hounkpè et Théophile Yarou des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Il minimise, tacle cette formation politique et déstabilise l’élan de certains membres du parti qui, manifestement se retrouve entre le marteau et l’enclume.

Quel avenir donc pour Les Démocrates annoncé avec tintamarre ? La question reste suspendue en attendant que les uns et les autres se fassent une idée claire.