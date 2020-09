Angleterre : Sadio Mané bat le record de buts de Cristiano Ronaldo

Sadio Mané a désormais deux longueurs d’avance sur Cristiano Ronaldo, au classement des meilleurs buteurs en Premier League en Angleterre. Devenu une machine à marquer depuis son arrivée chez les “Reds”, Mané double buteur, lors de la récente victoire de Liverpool à Chelsea (0-2), a inscrit ses 85e et 86e but dans l’élite anglaise.





A 28 ans, Sadio Mané a fait mieux que l’attaquant portugais, ancien buteur de Manchester United. CR7 en 196 matches sous le maillot du club mancunien a marqué 84 buts. Le capitaine des Lions de la Teranga a lui inscrit deux buts de plus avec le même nombre de matches. Dans le détail descriptif, on retient 21 buts avec Southampton et 65 pour Liverpool en 129 apparitions.



Même si Mané est plus âgé que CR7 au moment de ses stats avec Man United (CR7 avait 24 ans), le sénégalais épris du travail ne cesse prouver qu’il pourrait mieux faire. Maillon essentiel du trident d’attaque des Reds, Mané a encore des années pour améliorer ses stats en Angleterre et continuer à faire rêver ses fans en mettant à genoux les gardiens.