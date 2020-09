Alassane Ouattara : les décisions de la CADHP sur Gbagbo et Soro sont “nulles et de nul effet”

Pour le président Alassane Ouattara, les décisions de la Cour Africaine pour la réintégration de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sur la liste électorale sont nulles et de nul effet.

Sans surprise, l’Etat ivoirien n’est pas disposé à appliquer les décisions de la Cour Africaine, portant réintégration de l’ancien président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro sur la liste électorale en dépits de leur condamnation. Alassane Ouattara a mis fin aux derniers espoirs des deux poids lourds de l’opposition, en déclarant lors de sa visite d’Etat à Bouaflé, que l’Etat ivoirien n’appliquera pas les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).

Pour le chef de l’Etat ivoirien, les décisions de la CADHP sont nulles et de nul effet. “Je crois que nous nous sommes déjà prononcé sur la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet et qui porteraient atteinte à notre souveraineté”, a déclaré Ouattara.

“Nous les appliquons pas et nous n’avons pas l’intention de les appliquer et je signale, sur 45 États membres de l’Union africaine, il y avait neuf qui étaient membres de le Cour africaine et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d’Ivoire, même la Tanzanie, il ne reste plus que six”, a-t-il poursuivi.

“Il y avait dix pays seulement qui sont membres maintenant, il y en quatre qui se sont retirés, il y en a que six qui reconnaissent l’autonomie de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui est sous-tutelle de l’Union africaine, par conséquent c’est une décision nulle de nul effet qui n’est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d’Ivoire», s’est justifié, Ouattara.