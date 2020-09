Ahinandjè Forcé, le Grand A du Bénin qui désire Eudoxie Yao en silence

Ahinandjè Forcé, le Grand A du Bénin, ne tarderait pas à déclarer sa flamme à la Kim Kardashian africaine, Eudoxie Yao. Les prémices de cette déclaration se font déjà sentir sur les réseaux sociaux.

Chaque pays semble avoir son “Grand”. Après Grand P de la Guinée, Grand M du Mali et Grand T du Burkina Faso, le Bénin a enfin dévoilé son “Grand”. Ahinandjè Forcé, un nain talentueux, comédien et animateur par excellence, représente valablement le Bénin dans cette nouvelle tendance des “Grands” et a ses idées bien définies. Il est d’ailleurs un concurrent direct de Grand P, la star guinéenne.

En effet, Ahinandjè Forcé, désormais “allias Grand A du Bénin”, a les yeux rivés sur la Go Bobaraba, Eudoxie Yao, connue pour son affinité avec Grand P, le chanteur guinéen. Selon les dernières nouvelles, Grand P et Eudoxie Yao auraient fait leur mariage traditionnel en Guinée Conakry. Une chose qui ne rencontre pas forcement l’assentiment de Grand A du Bénin: “Mes larmes coulent Eudooooo”, a-t-il écrit, ajoutant des stickers pathétiques.

Le nain le plus populaire du Bénin, appelant Eudoxie Yao “ma femme”, considère désormais Grand P comme un rival de taille. “Eudoxie, c’est une dame ayant un potentiel assez fort et vous savez que les femmes rondes et moi, sa colle toute suite. Eudoxie est tendance à être une Crush et bien plus“, a-t-il déclaré, rassurant qu’Eudoxie va revenir au Bénin obligatoirement.

“Grand A est juste un fan à moi”

Il y a peu, Grand A a publié une photo sur laquelle on le voit aux côtés d’Eudoxie Yao. Suite à cette publication, la Kim Kardashian africaine a fait un direct, déclarant qu’il (ndlr : Grand A), n’est qu’un simple fan et qu’il n’y a rien entre eux.

Cependant, le nain ne savoure pas vaincu. Selon ses révélations, Eudoxie lui aurait promis de revenir lors de son passage au Bénin. Mais depuis, elle n’a plus foulé le sol du Bénin jusqu’à ce qu’il apprend qu’elle l’a zappé au profit de Grand P. Pour l’heure, Grand P n’a pas encore réagi à cette nouvelle affaire qui se répand telle une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.