Affaire violence conjugale de Sidiki Diabaté: de nouvelles révélations plongent le chanteur

L’actrice ivoirienne Emmanuelle Kéita vient de faire une révélation sur les accusations qui pèsent sur le chanteur malien, Sidiki Diabaté.

Accusé d’infliger régulièrement des bastonnades à sa femme Mariam Sow, la star malienne Sidiki Diabaté, a vu ses fans prendre sa défense sur les réseaux sociaux. Mais si l’affaire a connue une accalmie ces derniers temps, les révélations de l’actrice ivoirienne Emmanuelle Kéita, relancent les débats.

Actrice dans les séries Class’A et Docteur Boris, Emmanuelle Kéita, a, via une publication sur sa page Facebook, confirmé la véracité des accusations portées contre la méga-star malienne Sidiki Diabaté. ” J’ai eu la jeune dame au phone et cette histoire est réelle selon ses dires mais date d’un an … il s’agit tout de même de 7 années de sévices. 7 ans de vie commune avec violences psychologiques et physiques toujours selon ses dires ! Aucune plainte, oui on peut souffrir le martyre et se conforter dans cette situation”, a déclaré Emmanuelle Kéita. “De quoi je me mêle ?”, s’interroge-t-elle.

Dans cette affaire, l’actrice ivoirienne Emmanuelle Kéita entend lutter en sourdine pour que la femme de Sidiki Diabate puisse révéler aux yeux du monde la maltraitance qu’elle a vécue en silence afin que cela incite d’autres filles qui sont dans les mêmes situations à se lâcher publiquement.

“Du fait que je sois une femme et nous avons tous une mission sur terre ! La mienne est de m’occuper de ce genre de spécimen rare ! Ah oui j’oubliais, pour ceux qui disent que c’est l’histoire des Maliens, ça tombe bien je suis à moitié malienne ! Je lutte en coulisse pour que cette femme s’exprime publiquement ça aidera certaines qui vivent ce cauchemar d’avoir la force d’en sortir avant qu’on apporte leur corps sans vie à leurs enfants et parents ! I say ! Take care EK “, conclu Emmanuelle Kéita. Pour l’heure, Sidiki Diabate qui n’a ni affirmé ou infirmé lesdites accusations, n’a fait de commentaire sur cette nouvelle révélation qui porte un coup à son image.