Affaire Soro-CADHP-Etat ivoirien: l’UE a un œil sur le dossier

L’Union Européenne a pris acte des différentes procédures ouvertes auprès de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), relatives à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire.

Dimanche 31 octobre 2020, les ivoiriens iront aux urnes pour élire un nouveau président qui va diriger le pays pour les cinq (05) prochaines années. Ils auront à choisir entre le président sortant, Alassane Ouattara, l’ancien président Henri Konan Bédié, l’ancien premier ministre Affi N’Guessan et Kouadio Konan Bertin. En prélude à ce scrutin, l’Union Européenne dit avoir pris acte de la décision rendue par le conseil constitutionnel le lundi 14 septembre 2020 et relative aux candidatures retenues pour la présidentielle.

Dans son communiqué, l’Union Européenne dit avoir pris acte des différentes procédures ouvertes auprès de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) relativement au processus électoral et rappelle son attachement au respect de la justice internationale.

Mardi, la CADHP a ordonné à la Côte d’Ivoire de surseoir à l’exécution de tous les actes pris à l’encontre du requérant Guillaume Kigbafori Soro subséquemment à l’ordonnance du 22 avril 2020 jusqu’à la décision de la cour sur le fond de la cause. Aussi, a-t-elle demandé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant de jouir de ses droits. Réagissant à cette requête, l’Etat ivoirien a déclaré qu’elle ne se sent pas concerné par la réintégration de Guillaume Soro et ne reconnait aucune instance judiciaire, outre le conseil constitutionnel.

Appel au dialogue

A travers son communiqué, l’Union Européenne a appelé les différentes parties prenantes de la vie politique ivoirienne à faire recours au dialogue de manière responsable, sincère et pacifique afin que le processus électoral en cours, puisse consolider durablement la réconciliation entre les ivoiriens.

Elle a pour finir, réitéré son engagement et son soutien au gouvernement ivoirien pour le compte de ce processus.