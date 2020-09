4è conférence du réseau des parlementaires: le Bénin représenté par l’He Gbadamassi

Le parlement béninois est représenté à la 4è conférence du réseau des parlementaires, qui se tient à Grand – Bassam en Côte d’Ivoire.

C’est l’honorable Rachidi Gbadamassi, président de la commission défense et sécurité de l’assemblée nationale du Bénin, et le premier rapporteur de la commission, l’He Sokpoekpè Nathanaël, qui représentent le Bénin à cette conférence.

Placée sous le thème “Gouvernance des ressources naturelles et sécurité en Afrique: transparence, nouvelle fragilité et gestion durable“, cette 4è conférence du réseau des parlementaires membres des commissions défenses et sécurité d’Afrique, permettra aux parlementaires représentés de réfléchir sur la problématique de la sécurité liée aux ressources naturelles du continent.

Le député du Bloc Républicain, l’honorable Rachidi Gbadamassi, participe à cette rencontre continentale pour partager avec ses collègues, son expertise sur les questions sécuritaires.

Précisons que cette conférence, qui est la quatrième, se déroule à Grand-Bassam en Côte-d’Ivoire, et connait la participation de tous les présidents des commissions défense et sécurité des parlements d’Afrique.