3e mandat de Ouattara: Guillaume Soro lance un appel à toute l’Afrique

Ce mardi 29 septembre 2020, Guillaume Soro a sonné la mobilisation africaine contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara.

Pour l’ancien président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, la lutte contre le troisième mandat du président, Alassane Ouattara, n’est pas un problème du seul peuple de la Côte d’Ivoire, mais de l’Afrique toute entière. “C’est le combat de tous les peuples africains contre les présidences à vie”, fait-il savoir.

A lire Aussi : Alassane Ouattara : les décisions de la CADHP sur Gbagbo et Soro sont “nulles et de nul effet”

“Hier, nos pères n’ont pas fui leur responsabilité face au colon. Ils se sont rebellés et ont combattu pour obtenir les indépendances, dont nous sommes aujourd’hui fiers. Nos aînés en 1990 n’ont pas fui leurs responsabilités face aux partis uniques. Ils se sont rebellés et ont combattu pour y mettre fin et obtenir le multipartisme“, poursuit-il.

“Aujourd’hui, nous sommes en face de notre destin. Peuples africains ! Allons-nous trahir notre responsabilité historique ! Allons-nous abdiquer face aux 3èmes mandats et aux présidences à vie ? Nos pères de là haut ne seront pas fiers”, a-t-il ajouté, avant de lancer un appel à la mobilisation africaine contre les présidences à vie: “Ensemble, mobilisons-nous, combattons avec détermination et énergie les présidences à vie. Oui à la désobéissance civile”, a conclu le président du mouvement Générations et Peuples Solidaires.