3è édition de Bénin Investment Forum: les activités lancées ce mercredi

Les activités entrant dans le cadre de la troisième édition de Benin Investment Forum sont ouvertes dans la matinée de ce mercredi 23 Septembre 2020.

Précédemment prévue pour le mois de Mai 2020, la 3è édition de Bénin forum investment se déroule finalement en ligne du 23 au 26 septembre 2020 pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus.

Ainsi, durant quatre jours, membres du gouvernement, dirigeants d’entreprises, investisseurs et financiers, experts et conseillers prendront part aux communications, aux conférences-débats de haut niveau, à des sessions d’investissements, d’ateliers thématiques et au salon virtuel d’investissement prévus pour l’édition de 2020.

Quid du Benin Investment Forum ?

Bénin Investment Forum, c’est un événement dédié aux investisseurs internationaux, désireux de se lancer dans des affaires à fort impact social au Bénin et identifier les pistes, pour améliorer la participation du secteur privée à la croissance économique du pays.

L’édition de cette année, qui réunira à Cotonou, entrepreneurs, hommes d’affaires et opérateurs économique africains, se tiendra sous le thème « Bénin : porte d’entrée au marché de l’Afrique de l’Ouest ».

Le forum s’inscrit dans « la stratégie nationale qui propose de nouvelles bases, des facilitations et des incitations exceptionnelles pour investir avec le cadre d’un climat des affaires en pleine évolution ».

Il permettra « aux participants de découvrir d’une manière concrète les grandes opportunités et projets qu’offre le Bénin pour un partenariat gagnant-gagnant ». Le BIF offre également aux dirigeants d’entreprises les moyens d’élargir leurs réseaux professionnels, d’identifier des partenaires potentiels et d’enclencher de nouvelles relations d’affaires au Bénin.