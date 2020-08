« Zorro »: l’acteur espagnol Antonio Banderas positif au coronavirus

L’acteur espagnol Antonio Banderas a annoncé lundi 10 août 2020, jour de son 60e anniversaire, qu’il avait été contaminé par le coronavirus, et placé en quarantaine.

Antonio Banderas, l’homme masqué de la série télé des années 1980, Zorro, a été testé positif à la Covid-19. «Aujourd’hui, le 10 août, je veux vous dire que je dois fêter mon soixantième anniversaire en quarantaine, après avoir été testé positif à la Covid-19», a-t-il indiqué sur Twitter et Instagram. Il a rassuré qu’il s e sent relativement bien, juste un peu plus fatigué que d’habitude, et confiant que « je me rétablirai dès que possible « .

L’acteur espagnol, Antonio Banderas, est notamment connu pour avoir incarné le justicier masqué Zorro. Il fête ce lundi 10 août 2020 son soixantième anniversaire en quarantaine. Antonio Banderas ne s’était pas rendu dimanche 9 août 2020 à un gala de charité, dont il devait être l’hôte, à Marbella.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Mais son absence n’avait pas été expliquée. Antonio Banderas a été nommé pour la première fois aux Oscars pour son huitième film dirigé par le réalisateur, espagnol Pedro Almodovar, «Douleur et Gloire». A l’époque, il n’a pas remporté la statuette. Toutefois, le film lui a valu un prix d’interprétation au Festival de Cannes.

A l’instar d’Antonio Banderas, d’autres vedettes d’Hollywood ont annoncé avoir contracté la COVID-19, dont Tom Hanks et Idris Elba.