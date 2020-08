Vaste opération de l’armée irakienne pour en finir avec Daesh

Les forces armées irakiennes sont décidés à se débarrasser des terroristes de l’Etat Islamique pour de bon. Elles ont entrepris une série d’opérations antiterroristes, qui se poursuit dans différentes régions du pays.

Selon les rapports des médias locaux et étrangers, les forces de l’armée irakienne ont lancé une nouvelle opération antiterroriste contre les restes des éléments takfiri de l’EIIL dans le district d’Al-Hawija, dans la province de Kirkouk. Au cours de l’opération, les forces irakiennes ont réussi à arrêter six terroristes de l’EIIL. Pendant ce temps, l’armée irakienne a réussi à saisir des armes appartenant aux restes de l’EIIL.

Le groupe terroriste EIIL possède un certain nombre de cellules dans les régions du nord, de l’est et du sud de l’Irak et a intensifié ses attaques contre les civils et les forces de sécurité irakiennes au cours des deux derniers mois, ce qui est sans précédent depuis 2017. Ces derniers mois, les forces de Hashd al-Sha’abi et l’armée irakienne ont mené une série d’opérations contre des membres de l’EIIL dans les gouvernorats d’Al Anbar, Ninive et Saladin depuis le milieu du mois dernier.