USA : Simon Cowell de l’AGT se fracture le dos après une chute de vélo à Malibu

Le juge et producteur exécutif de America’s Got Talent , Simon Cowell 60 ans, a été hospitalisé samedi 08 août 2020 après un accident mineur à Malibu, en Californie.

Simon Cowell a chuté de son vélo samedi après-midi alors qu’il testait son nouveau vélo électrique dans la cour de sa maison de Malibu avec sa famille. Il s’est blessé au dos et a été emmené à l’hôpital. Actuellement sous observation et il s’est cassé le dos et est en attente de se faire opérer.

En raison de la pandémie de coronavirus, Simon Cowell a passé plus de temps en famille notamment avec sa petite amie Lauren Silverman et leur fils de 6 ans, Eric, ainsi que son fils de 14 ans, Adam, issu d’une relation précédente.

En mai 2020, Cowell a déclaré à PEOPLE qu’il avait passé la quarantaine avec son fils à la maison. « Nous avons définitivement plus de temps en famille maintenant. Nous regardons des films le soir, jouons ensemble, lisons des livres, des bandes dessinées, tout ». Pour lui, faire du vélo, marcher, nager, faire des pompes lui fait se sentir en bonne santé en ce moment.

« Je n’ai pas triché sur mon régime », a-t-il déclaré. Cowell doit filmer la première émission en direct de l’ AGT mardi depuis les studios Universal à Universal City, en Californie, alors que la 15e saison de l’émission continue sa production après que la pandémie ait retardé son calendrier de tournage