[Urgent] Mali: Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre arrêtés par les militaires

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre, Boubou Cissé, ont été « arrêtés » mardi en fin d’après-midi à Bamako par des militaires en révolte, a affirmé à l’AFP un des chefs de la mutinerie.

« Nous pouvons vous dire que le président et le Premier ministres sont sous notre contrôle. Nous les avons arrêtés chez lui » (au domicile du chef de l’Etat), a déclaré ce militaire ayant requis l’anonymat. « IBK (le président Keïta) et son Premier ministre sont dans un blindé en route pour Kati », le camp militaire de la banlieue de Bamako où la mutinerie a débuté dans la matinée, a affirmé une autre source militaire dans le camp des mutins.

Plus tôt mardi, des informations provenant de ce pays d’Afrique de l’Ouest enclavé ont déclaré que plusieurs responsables gouvernementaux et officiers supérieurs de l’armée avaient été détenus dans la capitale de Bamako et dans la base militaire voisine de Kati, des troubles auraient été provoqués par les demandes financières des soldats.