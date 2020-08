Une statue de Marie Madeleine détruite dans le Var, car étant nue (photo)

La statue de Marie Madeleine dans la chapelle de Riboux en France, a été saccagée le week-end dernier par des individus, qui ne sont pas d’accord avec cette représentation faite de la sainte. Ces casseurs n’acceptent pas de voir ainsi une représentation nue de Marie Madeleine avec des cheveux longs recouvrant son corps.

La chapelle du Saint-Pilon ou de Riboux est une battisse, se situant dans la partie varoise du massif de la Sainte-Baume, sur le territoire de la commune de Riboux, à la limite avec celui de Plan-d’Aups-Sainte-Baume en France. C’est dans cette dernière que la statue de Marie Madeleine, installée dans le Var, a été retrouvée brisée en plusieurs morceaux. Selon France Bleu, les casseurs n’ont pas voulu voir cette sainte nue. Comme l’a expliqué le frère Patrick-Marie Bozo, le prieur de la communauté des dominicains de la Sainte-Baume, qui s’occupe de la chapelle, les casseurs ont laissé un mot disant «qu’ils n’acceptaient pas qu’une grande sainte comme Sainte Marie Madeleine soit représentée de telle manière»: «Je ne sais plus ce qu’ils ont utilisé comme mot, c’était indécent ou offensant».

Mise à jour suite (19 aout) les "raisons" de la destruction d'une statue de Marie-Madeleine et l'historique du lieu sur le massif de la Sainte Baume. Témoignage du Frère PM Bozohttps://t.co/3syG7EsNoH !#mariemadeleine #saintebaume #vandalisme #frère #patrickmariebozo #news pic.twitter.com/le19sUy0gv — Johan Netchacovitch (@GazetteRLC) August 19, 2020

Même si l’on pouvait donner raison à ces derniers, puisque cette représentation ne puisse pas plaire à tous, le frère Patrick-Marie Bozo s’est indigné contre cet acte barbare et dit : «Il y a le travail d’un artiste derrière. La maire de la commune s’est démenée pendant plusieurs années pour refaire toute cette chapelle, puis elle a été bénie par l’évêque… On respecte tout ça! Si on n’est pas d’accord, on écrit à la mairie, on se manifeste, mais on ne casse pas une statue». Selon la même source, cette statue en plâtre était temporaire et que la définitive devrait être livrée dans les tout prochains jours.