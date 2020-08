Une jeune femme célèbre 28 ans de vie avec le Sida (VIH)

Née avec le Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise, plus connu sous son acronyme SIDA, Doreen Moraa Moracha a célébré, cette année, son 28e anniversaire de vie avec le VIH.

Réussir à vivre longtemps avec le SIDA, n’est pas chose aisée. Cependant, Doreen Moraa Moracha, une jeune femme, un peu moins de la trentaine, s’en sort assez bien. Selon sa publication sur sa page Facebook, elle vient de fêter ses 28 ans de vie avec le VIH. «Vivant avec le VIH depuis 1992 (l’année de ma naissance), je prends des ARV depuis 2005. Testée et diagnostiquée officiellement le jour de mon 8e anniversaire, il y a 20 ans, je suis plus grande que le VIH. Je suis une belle histoire », peut-on lire sur sa page Facebook.

Pour elle, elle est plus grande que le Sida: ”Il y a 28 ans, la famille Moracha a eu la chance d’avoir une petite fille; son nom, Doreen Moraa Moracha. 8 ans plus tard, elle a reçu un diagnostic de VIH. Il n’y avait pas d’ARV et aucun espoir qu’elle vivrait jusqu’à son 28e anniversaire aujourd’hui. Je fête la vie parce que je suis plus grande que le VIH et l’hôtesse fabuleuse d’un petit invité. Joyeux anniversaire à moi”, rapporte afrikmag.

3,5 millions d’infections au VIH

Le rapport de l’ONUSIDA sur l’épidémie mondiale du SIDA fait état d’un échec accentué par la COVID-19. Depuis 2015, 3,5 millions d’infections au VIH et 820 000 morts supplémentaires liés au SIDA sont imputables à des objectifs non atteints.

Le VIH est le Virus de l’Immuno-déficience Humaine, qui s’attaque au système immunitaire et affaiblit les systèmes de défense des personnes. Le SIDA est le Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise, le stade le plus avancé du VIH.