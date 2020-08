Un tweet funeste enterre Abdoulaye Wade vivant

Sur twitter, l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est victime d’une infâme rumeur. Une nouvelle l’annonçant mort agite le réseau social depuis lundi matin. Mais rien est à craindre. Le pape de Sopi est bien vivant.

Les réseaux sociaux sont des canaux numériques de communication et de relais d’informations les plus rapides de nos jours. Mais ils colportent toutes sortes d’informations, les vraies comme les fausses. C’est un secret de polichinelle, nombreuses personnes ont été objet de fausses rumeurs sur les réseaux sociaux, comme ce fût le cas lundi 10 août 2020, pour l’ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Le Pape du Sopi âgé de 94 ans, a été annoncé pour mort dans un tweet qui s’est répandu telle une traînée de poudre sur la toile.

Selon notre source, tout est parti du message : « Abdoulaye Wade vient de nous quitter. RIP. », publié sur le site de microblogging lundi 10 août vers 14h. La rumeur enflamme immédiatement la Toile. Nouveau tweet une heure plus tard : « Décès d’Abdoulaye Wade, les proches de l’homme politique confirment ». Pour amplifier l’effet d’annonce, ce dernier tweet est accompagné d’un lien vers le site Nécropédia (qui précise pourtant qu’Abdoulaye Wade n’est pas mort ).

C’est faux, Wade est vivant!

Il aura fallu attendre la soirée du lundi, pour qu’un communiqué du camp Wade intervient pour apporter un démenti formel à cette rumeur, assurant que le père fondateur du Parti démocratique sénégalais est vivant et bien portant. Né le 29 mai 1926 à Kébémer, Abdoulaye Wade (94 ans) est un homme d’État sénégalais. Chef du PDS, il est candidat aux élections présidentielles de 1978, 1983, 1988 et 1993, et président de la République du Sénégal du 1ᵉʳ avril 2000 au 2 avril 2012.