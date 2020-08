Un avion d’Air India Express s’écrase avec 191 passagers

Un avion d’Air India Express transportant 191 passagers de Dubaï à Kozhikode s’est écrasé dans une vallée vendredi après avoir dépassé la piste de l’aéroport international de Calicut.

L’avion Boeing 737 s’est brisé en deux après avoir dérapé hors de la piste à grande vitesse. Les photos de la scène montrent une quantité importante de débris autour de l’avion, qui a été divisé en deux. Il pleuvait abondamment à Kozhikode au moment de l’accident. Bien que les vols soient souvent détournés vers les aéroports voisins lorsque des conditions météorologiques dangereuses sont présentes, ce n’était pas le cas du vol 1344.

La région s’attend à une averse continue jusqu’à la semaine prochaine. Les pompiers et les ambulances ont été dépêchés sur les lieux et les passagers sont emmenés dans les hôpitaux voisins. On ne sait pas combien ont été blessés dans l’accident. Les autorités aéroportuaires et la police n’ont pas confirmé s’il y avait eu des victimes pour le moment mais les médias rapportent qu’au moins 14 personnes avaient été tuées.