UMOA-Titres: le Bénin recherche 20 milliards FCFA pour le 20 Août

Le jeudi 20 Août 2020, le Bénin sera à nouveau sur le marché financier de l’UMOA-Titres. Selon l’annonce faite sur le site de l’Agence, le Trésor public du Bénin a déposé un dossier pour la mobilisation d’un emprunt de 20 milliards FCFA.

Le jeudi prochain, le Bénin émet des Obligations Assimilables du Trésor de maturité initiale 3 ans. Cette opération permettra au pays de mobiliser les 20 milliards FCFA qu’il a mis en adjudication. « La présente émission d’Obligations Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) vise à mobiliser l’épargne des personnes

physiques et morales en vue d’assurer la couverture des

besoins de financement du budget de l’Etat du Bénin », précise le communiqué de l’Agence UMOA-Titres.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Le paiement des intérêts se fera à un taux d’intérêt de 5,9000% l’an, dès la première année. Généralement, pour ses sollicitations, le Bénin mobilise plus qu’il en faut; mais il décide très souvent de rejeter une bonne partie et de retenir le montant mis en adjudication.

Tous les détails sur cette nouvelle émission d’OAT

100 milliards FCFA mis en adjudication au troisième trimestre de l’année 2020

Au troisième trimestre de l’année 2020, le Bénin envisage un emprunt, dont le montant total est de 100 milliards de FCFA. Après les emprunts du mois de juillet, les 06 et 20 août, le pays compte mobiliser respectivement 30 milliards FCFA et 20 milliards FCFA. En septembre 2020, les OAT prévues aboutiront à un emprunt de 25 milliards FCFA. Ce qui fait un total de 75 milliards pour les deux mois. En plus des 25 milliards sollicités en juillet, on se retrouve à 100 milliards de FCFA prévus pour les trois mois.