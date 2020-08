Turquie: l’avocate Ebru Timtik meurt en prison après 238 jours sans manger

L’avocate turque, Ebru Timtik, est décédée en prison après 238 jours de grève de la faim. Timtuk était l’un des dix-huit avocats accusés de faire partie d’une organisation terroriste, en vertu des lois antiterroristes radicales de la Turquie.

À la suite des condamnations de l’année dernière, Milena Buyum, responsable de la campagne d’Amnesty International sur la Turquie, qui a observé le procès, a déclaré que « les condamnations d’aujourd’hui sont une parodie de justice et démontrent une fois de plus l’incapacité des tribunaux paralysés sous la pression politique de tenir un procès équitable ».

Buyum rajoute qu’«après plus d’un an de détention provisoire pour six des avocats et trois maigres audiences entachées de manquements à un procès équitable, cette poursuite à motivation politique est arrivée à une conclusion absurde. Ces avocats devraient être libérés immédiatement et sans condition et la condamnation annulée. »

Timtik a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison en mars dernier pour des infractions «liées au terrorisme». Dix-huit autres avocats de la Progressive Lawyers Association (ÇHD) ont été condamnés à un total de 159 ans de prison. La cour d’appel, qui a confirmé les peines des avocats en octobre 2019, a été révélée pour rendre le verdict sans examiner l’appel des avocats. Timtik et Aytaç Ünsal ont entamé des grèves de la faim les 2 janvier et 2 février, respectivement. Ünsal, poursuit son jeûne et a également été hospitalisé de force, le 30 juillet.