« Tu as le charisme, la carrure et la carapace d’une présidentiable », un citoyen à Madougou

Du poste de conseillère spéciale à la micro-finance du président togolais, au douillet fauteuil du palais de la Marina à Cotonou, il n’y a qu’un seul pas. C’est l’appel lancé par un citoyen à Reckya Madougou pour la présidentielle de 2021.

Dans quelques mois, le peuple béninois sera appelé aux urnes pour renouveler le mandat de l’actuel locataire du palais de la Marina ou pour opérer une alternance à la tête de l’Etat.

Plus l’échéance s’approche, plus l’incertitude s’installe, tant le microcosme politique est vicié depuis un moment. C’est dans ce contexte d’incertitude qu’un citoyen, sous le pseudonyme de « villageois », invite sa sœur, Reckya Madougou, Néo-Panafricaniste bon teint, à venir éclaircir l’horizon en créant la surprise par sa candidature.

« Ma sœur Reckya, tu sais bien qu’on n’élève pas le chien le jour de la chasse. Donc il est maintenant temps de remplir la jarre en attendant d’avoir soif. Ma sœur, tu as le charisme, la carrure et la carapace d’une présidentiable« , lance le villageois à sa sœur Reckya Madougou

A en croire le « villageois » qui suscite la candidature de sa sœur, l’ancien garde des sceaux sous le président Boni Yayi peut créer la surprise tout comme l’actuel locataire du palais de la Marina, qui l’a créé tardivement en 2016 en surgissant et en occupant le fauteuil présidentiel.

Le villageois que je suis « est convaincu que tu peux créer la surprise en Afrique francophone en devenant la première femme Chef d’Etat… Il est presque temps, à huit mois de l’échéance du mandat présidentiel ‘renouvelable’, de proposer une alternative humaniste et femino-maternelle à la rupture révélée« , indique-t-il.

« Oui le villageois voit qu’il est maintenant temps de ne pas encore parler, mais d’agir en tissant ta toile d’araignée et de réseau de jeunes filles comme garçons, femmes comme hommes, qui caressent le rêve secret de te voir Présidente de la République. Et Dieu sait que nous sommes nombreux. La mentalité bénino-villageoise évolue.« , écrit le villageois dans son appel.

Une candidate qui allie compétence et expérience

Ma grande sœur, tu es allée plus qu’à la haute école, indique le « villageois », comme pour attester que celle dont il suscite la candidature peut bien remplir la mission. « Tu as l’expertise politique qu’il faut pour siéger sur le fauteuil du palais de la Marina. Ma sœur, je sais que tu as obtenu brillamment ton parchemin à Harvard Kennedy School en ‘’conduite de la performance gouvernementale’’. Ton jeune frère ‘villageois’ n’a pas ton expérience pour te montrer la voie à suivre. », affirme-t-il.

Et comme si son appel a eu déjà un échos favorable devant qui de droit, le villageois attire déjà l’attention de sa potentielle candidate à la fraude électorale qui commence par l’épuration et l’actualisation de la liste électorale.

« L’actualisation du fichier électoral d’où serait extraite la liste électorale devant servir pour la présidentielle, dont le premier tour est légalement prévu le dimanche 09 mai 2021, va démarrer. A cette étape, un candidat potentiel ne peut rien faire de concret que d’observer attentivement et minutieusement le processus rendant actuel le fichier électoral. », précise le « villageois »

Pour faire fondre toute éventuelle résistance de sa sœur, il la supplie de ne pas rester sourde à son message et d’assurer une veille discrète pour la transparence et la fiabilité du fichier électoral.