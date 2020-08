Transparence des données de la dette publique: le Bénin classé premier des pays IDA

Nouvelle performance pour le Bénin sur le plan international. La Banque Mondiale, à travers l’évaluation des pays de l’Association Internationale de Développement (IDA), en matière de transparence des données de la dette, classe le Bénin à la première place.

Selon le communiqué du Ministère de l’Economie et des Finances, le Bénin est en tête des pays de l’IDA pour sa bonne gestion de la dette publique. Une deuxième reconnaissance du genre, après celle de 2019 où le Bénin avait été reconnu comme meilleur gestionnaire de dette.

Cette évaluation de la Banque Mondiale s’est faite au deuxième trimestre de l’année 2020. Elle a consisté à suivre de près la transparence en matière de gestion de dette par 76 pays éligibles aux financements de l’Agence Internationale de Développement (IDA). Selon le Ministère de l’Economie et des Finances, ce classement de la Banque Mondiale traduit l’engagement du gouvernement pour une meilleure gestion de la dette publique.

Les trois grandes dimensions de l’évaluation de la Banque Mondiale

L’évaluation de la transparence de gestion de la dette publique se base sur trois grandes dimensions. Il s’agit de :

pratique de diffusion des statistiques sur la dette publique ; publication des principaux documents relatifs à la dette publique ; identification des risques budgétaires découlant sur des passifs contingents.

Ces trois dimensions se déclinent en 9 indicateurs à savoir :

accessibilité des données ;

instruments de la dette ;

champs de couverture de la dette ;

accessibilité de l’information sur les nouveaux engagements ;

périodicité de publication des données ;

calendrier de publication des données ;

publication d’une stratégie d’endettement ;

disponibilité d’un plan annuel d’endettement ;

disponibilité d’information sur les passifs contingents.

Selon le communiqué du Ministère, le Bénin s’est vu octroyer la note maximale pour 7 des 9 indicateurs cités ci-dessus. « Cette nouvelle distinction couronne les efforts du Bénin pour maintenir et renforcer les pratiques et standards internationaux dans tous les domaines de la gestion publique et plus particulièrement en matière de gestion de la dette publique », lit-on dans le communiqué.