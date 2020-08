Transfert de Messi : le PSG prêt à court-circuiter les plans de Manchester City

Le Paris Saint-Germain surveille de près la situation de Lionel Messi à Barcelone, depuis l’annonce du départ du joueur du club catalan, rapporte ESPN.

La course à l’enrôlement de Messi bat son plein en Europe. Le capitaine blaugrana a annoncé mardi son intention de quitter le Barça et serait déjà penché sur les clubs capables de l’accueillir. Discret jusqu’ici, le PSG serait désormais prêt à tenter sa chance si l’Argentin obtient de la part de ses employeurs son statut de joueur libre, ou si les vice-champions de Liga venaient à faire une offre raisonnable pour leur attaquant vedette.

Le PSG a déjà deux gros revenus: Neymar (32 millions d’euros par an) et Kylian Mbappe (21 millions d’euros par ans). Ils auraient du mal à intégrer les énormes salaires de Messi (plus de 70 millions d’euros par an) dans leur liste de paie, tout en respectant le fair-play financier. Cependant, le club estime que ce n’est pas impossible.

Messi est très proche de deux joueurs du PSG. Neymar, son ancien coéquipier de Barcelone qu’il a tenté de ramener au Camp Nou l’été dernier, et Angel Di Maria, qui joue avec lui en équipe nationale argentine. Mais il est entendu que Manchester City est clairement le favori pour débarquer l’attaquant de 33 ans, en raison de la relation de Pep Guardiola avec le joueur.