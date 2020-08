Transfert de Messi : le Bayern Munich entre dans la danse

Depuis l’annonce du départ de Lionel Messi du Barça, les rumeurs concernant son futur point de chute ne cesse de voir le jour. Tout le monde veut s’attacher les services du génie argentin, mais sa clause libératoire exhorbitante repousse même les cadors européens.

Quel club pour Lionel Messi? La star argentine a pris tout le monde de court, en annonçant, mardi dernier, son intention de quitter son club formateur. Une annonce, qui, selon plusieurs médias espagnoles, serait irrévocable. Après l’annonce de ce coup de tonnerre, l’international argentin a déjà été envoyé un peu partout en Europe, du PSG à l’Inter Milan, en passant par Manchester City ou le Bayern Munich.

Mais du côté bavarois, on ne s’emballe pas à l’idée que le sextuple Ballon puisse porter la saison prochaine, la tunique munichoise. Pour son président, Karl-Heinz Rummenigge, le club allemand ne tentera pas de recruter le natif de Rosario. « On ne peut pas payer un joueur de cette taille. Cela ne fait pas partie de notre politique ou de notre philosophie. Honnêtement, cela me rend un peu triste d’entendre que Lionel Messi pourrait quitter Barcelone », a estimé le dirigeant allemand auprès de ‘Tuttosport’.

Mais, selon la presse anglaise, Manchester City est clairement le favori pour débarquer l’attaquant de 33 ans, en raison de la relation de Pep Guardiola avec le joueur. L’Argentin aurait également eu un entretien jugé fructueux avec le technicien allemand, qui aurait alors proposé à son ancien protégé et au Barça, une première offre.