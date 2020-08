Des services de traduction assermentée peuvent être nécessaires pour s’adresser aux organismes officiels, aux consulats.

Le document acquiert un statut approprié similaire à celui de l’original. Il permet de confirmer que le texte est totalement correct, sans erreur et véridique. Cette pratique permet d’éviter les malentendus, les doutes et les refus. La grande responsabilité d’un traducteur implique une attention particulière dans le choix d’une agence pour ce travail.

Caractéristiques de la prestation de services

Une traduction assermentée est effectuée sur un formulaire spécial et porte la marque de certification d’un spécialiste, ainsi que la signature et le sceau personnels d’un traducteur assermenté. Cette certification confirme que le texte est vrai, complet, préparé dans un certain bureau le jour en question. Une traduction assermentée certifie les documents suivants:

registres comptables, déclarations fiscales, documents statutaires de la société;

certificats, relevés de notes universitaires, diplômes et autres documents pédagogiques;

actes, procurations pour l’exécution de vente et d’achat, donation, transfert de droits, héritage, etc.

La traduction assermentée est appelée différemment dans les différents pays. Elle peut être nommée officiel, certifié, spécial, etc. La certification avec le sceau d’un traducteur assermenté permet d’éviter les retards et les procédures. Le document aura une valeur juridique même si les parties ne parlent pas la langue nationale de l’autre.

Le statut du traducteur assermenté est attribué par le ministère des Affaires étrangères de l’État, pour lequel un spécialiste est tenu de suivre une formation et de passer des examens. Ils testent la connaissance de la langue et la maîtrise des différentes méthodes de traduction. En outre, dans certains cas, il est également nécessaire de passer un test juridique. Une fois que le spécialiste est autorisé à effectuer des traductions, un sceau contenant son nom et son prénom doit être apposé. Après avoir préparé le document, le traducteur assermenté le signe, le tamponne et confirme que le document est correct, légitime et complet.

Avantages de la commande du service

Dans les pays étrangers, une traduction assermentée a le statut de traduction notariée, elle garantit donc la fiabilité par rapport à l’original. Le traducteur qui a préparé le document est directement responsable de son contenu. Il est tenu de préserver la structure de l’essentiel et de ne pas en réduire le contenu à sa discrétion. Les avantages d’une traduction assermentée sont suivants :

l’acceptation garantie par les autorités de contrôle;

la possibilité de commander des services à distance et de recevoir le document par courrier électronique;

la haute qualité du texte et son authenticité;

des coûts peu élevés et une exécution rapide des travaux.

Où passer la commande

Pour ne pas être confronté à des refus, ne pas perdre d’argent et ne pas perdre de temps à attendre, il est nécessaire de s’adresser immédiatement à une société de traduction éprouvée pour l’exécution légitime du document. Une traduction de haute qualité simplifie la visite à l’ambassade ou au consulat, accélère le processus de prestation du service et élimine l’attente d’une réponse.

Pour commander une traduction assermentée d’un acte de mariage, d’un acte de naissance, d’un certificat médical, d’un certificat académique et d’un document d’éducation, vous devez en faire la demande auprès du bureau. Le coût de ce service dépend de la taille du texte, de sa complexité et de son objectif. Après avoir marqué le prix du texte et les termes, le traducteur assermenté annoncera le coût du travail. Si nécessaire, les services sont fournis en urgence, une coopération à distance est également possible.