Top Chef: l’ex-candidate, Alexia Duchêne, violée par 03 garçon de 10 ans de plus qu’elle

Dans une interview accordée à Atabula, Alexia Duchêne, ex-candidate de Top Chef saison 10, s’est confiée sur le viol qu’elle a subi à l’âge de 15 ans.

La journaliste culinaire, Julie Mathieu, a révélé sur son compte Instagram, le 12 août 2020, qu’un chef parisien est accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes. Alors que l’information suscite l’émoi dans les médias, Alexia Duchêne a révélé avoir elle-même été victime de viol à l’âge de quinze ans.

En effet, la jeune femme avait raconté à son équipe, lors de l’ouverture de son restaurant Datsha Underground, « son viol, à 15 ans, par trois garçons de dix ans de plus qu’elle ».

« C’est pas évident, c’est même très dur, mais ils ne se rendent pas compte que ça peut partir d’un rien, et arriver à tout le monde« , a-t-elle confié, en indiquant avoir revu « les mecs au procès ». Elle poursuit: « Ils avaient du remord, ils ont dit qu’ils ne se rendaient pas compte… Mais les hommes n’ont tellement pas l’habitude d’avoir des représailles. »

« Ils se comportent comme des merdes »

Depuis cette répugnante scène, Alexia Duchêne s’est engagées dans la lutte contre les violences sexuelles. « Il faut en parler, car, un jour, ces grands chefs tomberont. On ne voudra plus aller chez eux, parce qu’ils se comportent comme des merdes, et c’est à ce moment-là qu’on aura vraiment gagné », a révélé la jeune femme.

Mieux, elle dit avoir « vécu des trucs pas hyper cool dans les cuisines« . Dans un entretien accordé à Melty en 2019, l’ancienne candidate de Top Chef, Alexia Duchêne, est revenue sur des souvenirs douloureux. « Les mecs qui te mettent la main au cul, qui te parlent mal… J’ai reçu des textos quand j’avais 15 ans, à 2h du mat, de mecs qui me disaient: “Viens chez moi ce soir”, dénonce-t-elle désagréablement en pointant du doigt le milieu de la cuisine qui, elle espère, évoluera au fil des années.