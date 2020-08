Togo : Un agent de la gendarmerie porté disparu

Au Togo, un élément des forces de sécurité est porté disparu depuis environ 7 jours, ont rapporté les médias locaux citant les proches.

Selon les informations, le gendarme Djawé Faré, de la brigade des recherches en poste à Kara, au nord du Togo, serait introuvable depuis plus de sept jours. Son épouse l’aurait vu la dernière fois dans la nuit du 11 au 12 août 2020. Selon un rapport de togobreakingnews, « au réveil, sa femme ne l’a pas revu et croyait qu’il s’est rendu à son bureau. Vers 11 heures, elle s’est rendue au poste de son mari à la Brigade des recherches de la Gendarmerie de Kara. Mais, les collègues lui diront que son mari n’est pas arrivé au service. Mme Fare informe la famille de la situation et les différents contacts pris n’ont pas permis de retrouver l’agent à ce jour ».

Les médias indiquent que la gendarmerie, ayant été informée de la situation de son agent resté introuvable, a déployé les moyens nécessaires pour retrouver l’Adjudant Faré Djawé. Même si aucune piste n’est encore trouvée, une enquête serait en cours pour avoir des nouvelles de l’homme dont la famille est inquiète pour l’intégrité.