Thomas Müller se prononce sur le départ de Messi et envoie un message au Barça

Thomas Müller, l’un des joueurs les plus en vue de cette Ligue des champions, a évoqué la décision de Lionel Messi de quitter le Barça. L’Allemand confie n’avoir pas été surpris mais exclut toute possibilité de voir le capitaine blaugrana porter le maillot du Bayern.

La décision apparemment finale de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone a créé un tollé général dans le monde du football. Tous les joueurs et managers en Europe ont leur point de vue sur le sujet et cette fois c’est Thomas Müller qui a expliqué ses réflexions sur cette annonce inattendue.

A lire aussi : Manchester City en route vers Barcelone pour signer Messi (médias)

La star du Bayern Munich n’a pas hésité à féliciter le capitaine blaugrana pour sa carrière et a reconnu que l’arrivée de l’Argentin chez un autre grand d’Europe pourrait enclencher une nouvelle révolution du football, qui semble devenu monotone ces dernières années. « Messi est l’un des meilleurs, sinon le meilleur footballeur de cette planète. Je tire mon chapeau sur toute sa carrière. Le changement que son départ entraînerait, de mon point de vue, pourrait être très intéressant pour le monde du football« , a- t-il déclaré.

A lire aussi : Barça : l’ultime condition de Bartomeu à Messi, pour démissionner

Le champion du monde 2014 a par ailleurs déclaré n’avoir pas été particulièrement surpris par la décision de Messi de quitter le Barça, Müller pense qu’à un moment donné, cela devait arriver et que les choses peuvent changer à tout moment. « Parfois, le jour devait venir où les chemins de Messi et du Barça se sépareraient . Il est clair que beaucoup pensaient que ce serait la fin de leur carrière mais, apparemment, les choses ont changé« , a-t-il commenté.

A lire aussi : Transfert de Messi : le Bayern Munich entre dans la danse

Le nouveau champion d’Europe n’a pas non plus oublié la cinglante gifle donnée par les siens au Barça en quart de finale de la Ligue des champions (8-2). L’Allemand a précisé qu’il était clair que les Bavarois avaient plus envie de gagner que les culés. « Avant le match, nous étions déjà sur le terrain depuis 10 minutes lorsque Barcelone est intervenu et s’est échauffé très détendu. C’est peut-être une autre philosophie, et cela ne veut rien dire, mais vous pouviez voir que nous avions plus faim« , a- t-il déclaré.

A lire aussi : Revue de presse : C’est la panique au FC Barcelone (vidéo)

En enfin, sur la rumeur envoyant Messi au Bayern, l’attaquant bavarois pense que l’opération n’est pas envisageable. « Au cours des dernières semaines, j’ai parlé à notre directeur financier de temps en temps. Je ne pense pas que nous puissions y faire quoi que ce soit », a-t-il conclu.