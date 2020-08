« Tes privilèges au Barça sont finis » : la phrase de Koeman qui a enclenché le départ de Messi

Quelques jours seulement après son tête-à-tête avec le nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, Lionel Messi a décidé de quitter le club catalan. Le capitaine blaugrana se serait senti frustré par le Néerlandais, qui lui a clairement fait savoir que « ses privilèges au sein du club sont finis ».

Lionel Messi secoue depuis mardi, le monde du foot. La star argentine a même établi un nouveau record sur le moteur de recherche Google. Et pour cause, le capitaine blaugrana a annoncé son intention de quitter le Barça. Débarqué chez les vice-champions d’Espagne à l’âge de 13 ans, le natif de Rosario a jugé bon de prendre congé de son club formateur et d’explorer d’autres challenges après deux décennies passées en Catalogne.

Selon plusieurs médias sportifs, l’humiliation face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions serait l’élément déclencheur du très possible départ de l’Argentin. Mais selon Dario Olé, c’est l’échange plutôt morose que le joueur a eu avec Ronald Koeman, qui a déclenché les envies de départ de l’Argentin. En effet, jeudi dernier, Messi a écourté ses vacances pour rencontrer le technicien néerlandais, alors fraîchement nommé à la tête du Barça. Une réunion au cours de laquelle Messi a confié à Koeman qu’il n’était pas certain de son avenir au Camp Nou, la saison prochaine.

Selon le média argentin, Koeman aurait confié à son capitaine que « ses privilèges au sein de l’équipe sont finis » et qu’il serait désormais traité comme tous les autres joueurs. « Vos privilèges dans l’équipe sont terminés, vous devez tout faire pour l’équipe. Je vais être inflexible, il faut penser à l’équipe« , aurait dit le Néerlandais à la Pulga. Des propos qui aurait profondément frustré le sextuple Ballon d’or, qui était sorti de la réunion triste et dépité. La suite, on la connait tous…