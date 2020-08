Soudan du Sud: un avion s’écrase peu après son décollage, plusieurs victimes

Au Soudan du Sud, samedi 22 août, un avion cargo s’est écrasé à Juba, peu de temps après le décollage. L’accident a tué quatre des cinq passagers, ainsi que trois membres d’équipage, a-t-on appris auprès du ministre des Transports.

Plusieurs personnes ont trouvé la mort, samedi 22 août 2020, dans le crash d’un avion cargo, appartenant à une compagnie locale, peu de temps après son décollage à Juba, la capitale du Soudan du Sud. L’avion s’est écrasé en début de matinée à environ sept kilomètres à l’ouest de l’aéroport international de Juba, dans le quartier périphérique de Kameru.

Il y avait huit personnes à bord, dont trois membres d’équipage et cinq passagers. Parmi les passagers, une seule personne a survécu et elle est en bonne santé , a déclaré à l’AFP Madut Biar Yol, le ministre des Transports et des Routes. Les quatre autres passagers et les trois membres d’équipage sont morts , a-t-il ajouté.

Selon le ministre, les membres d’équipage étaient de nationalité russe et les passagers, de nationalité sud-soudanaise. L’avion, appartenant à la compagnie locale South West Aviation, mais affrété par Oppotunity Bank, devait transporter des devises dans la région de Wau, au nord-ouest du pays.