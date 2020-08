Soudan du Sud: plus de 80 morts dans une opération de désarmement

Au moins 81 personnes ont perdu la vie suite aux affrontements opposant l’armée aux personnes armées dans la région du Soudan du Sud de l’État de Warra, au cours d’un exercice de désarmement, a déclaré mardi, le porte-parole de l’armée.

Les affrontements se seraient éclaté le week-end dernier et ont duré deux jours, faisant de nombreux morts et des blessés: « Parmi les morts, il y a 55 membres des forces de sécurité et 26 civils. 31 autres militaires ont également été blessés », a déclaré le porte-parole de l’armée, Lul Ruai Koang, ajoutant que les chiffres pourraient augmenter.

Cependant, l’Organisation des Nations Unies évoque un bilan de 70 morts: « La Mission de maintien de paix relevant des Nations Unies dans le Soudan du Sud a indiqué que les actes de violence se sont enclenchés à la suite d’un différend qui a éclaté sur l’opération de désarmement en cours dans la région », a précisé le porte-parole onusien Dujarric ajoutant :« Au cours des affrontements, le marché local du district de Romitch a été pillé et certains locaux de commerce ont été complètement incendiés et de nombreux enfants et femmes ont pris la fuite pour sauver leurs vies ».

Tout en exhortant les deux parties à déposer les armes et revenir au calme dans l’intérêt de leurs communautés, l’ONU indique avoir dépêché une patrouille de la mission de maintien de paix sur les lieux pour évaluer la situation sécuritaire. Pour rappel, après un premier accord qui avait mis fin au conflit en 2013, le gouvernement national, formé cette année, a lancé une opération de désarmement dans la province de Tonj, dans le courant du mois de juillet écoulé, indiquant que ce sont les milices armées qui incitent à la violence les différents groupes et communautés de la région.