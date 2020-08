Somalie : attaque terroriste en cours à Mogadiscio, déjà plusieurs morts

Un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio en bord de mer a été pris pour cible dans une attaque à la bombe dimanche. Au moins une dizaine de personnes tuées, selon les médias.

L’attaque a été menée par des terroristes présumés. Selon des témoins et de hauts responsables du pays, cité par VOA, il s’agirait d’une voiture piégée qui a explosé devant l’hôtel Elite sur la plage du Lido de Mogadiscio. Quelques instants plus tard, des hommes armés ont pris d’assaut l’hôtel. Des coups de feu ont éclaté entre les assaillants et les gardes de sécurité à l’intérieur de l’établissement. Les combats sont toujours en cours dans le complexe mais un premier bilan fait état de plusieurs morts.

Selon Ismail Mukhtar Oronjo, porte-parole du gouvernement, les premières estimations rapportent au moins huit morts dont un membre du gouvernement et environ 1è personnes blessés. « Plus de 17 personnes, dont le ministre des Travaux publics de l’État de Gulmudug, Ahmed Dhiblawe Asir, ont été blessées dans l’attaque », a déclaré Oronjo. Cependant, selon les médias locaux, au moins 15 personnes sont mortes et une trentaine blessées. « L’opération est en cours et les victimes pourraient augmenter », a déclaré un responsable de la police. La Somalie est en proie à des attaque terroristes depuis des années et le groupe de militants Al Shabab est le plus présent.