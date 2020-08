Setién avant Barça-Bayern : « Lewandowski n’est pas à la hauteur de Messi »

Dans quelques heures, le Barça défie le Bayern Munich pour le compte des quarts de finale de la Ligue des champions. Mais déjà, la rencontre a déjà démarré hors des pelouses où Blaugranas et Bavarois se lancent des piques sans interruption.



Poussif face au Napoli, le Barça va se mesurer à un Bayern Munich en pleine bourre ce soir à Lisbonne. Les Bavarois sortent d’une saison magnifique où ils ont tout raflé dans leur championnat. Mieux, le meilleur buteur du club, Robert Lewandoski, est actuellement en tête du classement des meilleurs buteurs de la C1. Des stats impressionnants qui mettent le géant polonnais devant la star du Barça, Lionel Messi, sur la liste des meilleurs joueurs du monde. Une appréciation qui ne trouve pas écho auprès de Quique Sétien.

Pour le coach barcelonais, l’attaquant du Bayern est encore loin du niveau du capitaine blaugrana. « C’est vrai que Lewandowski est un grand footballeur, mais je crois qu’il n’est pas à la hauteur de Leo (Messi), a ainsi lâché l’entraîneur du Barça en conférence de presse. Je crois que c’est clair. Il est en très grande forme en ce moment, il a marqué 13 buts en Ligue des champions, et c’est vrai aussi qu’il est très bien entouré. Mais Leo est aussi en grande forme, on l’a vu l’autre fois face à Naples. C’est très bien que ces joueurs soient sur le terrain et qu’on puisse de nouveau profiter d’eux ».



« On ne peut pas les comparer »



Quelques minutes plus tôt, les journalistes avaient aussi demandé à Hans Flick, l’entraîneur du Bayern Munich, de comparer l’avant-centre polonais avec le numéro 10 du Barça : « On ne peut pas les comparer. Robert est un numéro 9 de classe mondiale. Il a beaucoup de qualités, notamment dans la surface de réparation. Il marque et fait des passes décisives. Messi a été, de loin, le meilleur joueur pendant plusieurs années. Je ne sais pas s’il y aura de nouveau un joueur comme lui à l’avenir« .