Sénégal : au moins 2 700 tonnes de nitrate d’ammonium stockées au port de Dakar

Après la double explosion de Beyrouth au Liban, le Sénégal a décidé de prendre les dispositions pour éviter un tel incident dans son port. En effet, au moins 2 700 tonnes de nitrate d’ammonium sont stockés dans le port de Dakar, presque autant que la quantité qui a ravagé la capitale libanaise. Selon BBC, les responsables disent que le produit chimique fait partie d’un envoi de 3 050 tonnes à destination du Mali voisin. Au moins, 350 tonnes y ont déjà été déplacées, indiquent les autorités. Le gouvernement affirme que le propriétaire de l’envoi a demandé à stocker le produit chimique dans un entrepôt à Diamniadio, à environ 30 km de Dakar.

Mais le ministère de l’Environnement n’a pas encore approuvé la demande, affirmant que le site n’a pas rempli toutes les conditions requises, y compris la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social. « Nous avons demandé au propriétaire de prendre des dispositions pour que le produit puisse être transporté hors du Sénégal », a déclaré à AFP l’un des responsables du ministère. L’explosion de Beyrouth a dévasté le centre-ville, tuant plus de 200 personnes et endommageant des bâtiments dans toute la ville. Des milliers de personnes sont restées sans abris depuis la déflagration.