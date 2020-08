Roi Albert II: ces rares confidences de sa fille illégitime, Delphine Boël

Delphine Boël, la fille illégitime du roi Albert II de Belgique, a inauguré sa nouvelle exposition. Une occasion pour elle de rompre avec la discrétion pour laquelle elle a opté depuis plusieurs mois.

Séisme au sein de la monarchie belge. Delphine Boël, officiellement reconnue en janvier 2020 comme la fille du roi des Belges, a fait des confidences sur sa vie. En effet, c’est depuis 20 ans que l’artiste plasticienne voulait faire valoir ses liens du sang avec le monarque.

« Ma vulnérabilité est exposée sur la place publique depuis des années. Cette exhibition de ma vie privée pouvait être embarrassante, surtout lorsqu’elle était interprétée par ceux qui ne me connaissaient pas », a confié Delphine Boël au média Point de vue de ce 26 août.

« L’Affaire Delphine » a été révélée en 1999 en Belgique, par un journaliste dans une biographie de la reine Paola. Il y dévoilait la relation extraconjugale d’Albert II avec Sybille de Selys Longchamps, la mère de Delphine Boël. Ce n’est qu’en juin 2013 que cette dernière avait demandé la reconnaissance officielle de sa filiation avec le roi des Belges et saisit la justice pour obtenir un test ADN.

Ce n’est pas facile d’être de la royauté. Delphine Boël regrette déjà être reconnue par le roi Albert II. Malgré sa célébrité, elle est identifiée comme « le linge sale du roi Albert II » et n’est pas « vraiment heureuse ». « La route a été longue et difficile et je pense que cela ne devait pas se passer comme ça », a-t-elle confié.

Même si elle n’a aucun contact avec le roi Albert II, elle doit toucher un quart de l’héritage à sa mort, étant donné qu’elle est sa fille biologique et reconnue.