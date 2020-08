Revue de presse : Où va aller Messi ? Le monde s’enflamme (vidéo)

Ce mardi après-midi, Lionel Messi a officiellement communiqué au Barça qu’il veut quitter le club cet été. Sa décision est d’ailleurs irrévocable, selon plusieurs sources. La vraie question que tout le monde se pose maintenant est : quel sera le nouveau point de chute de l’Argentin ?

Où va atterrir Lionel Messi ? Le capitaine du Barça a provoqué, mardi, une onde de choc en Espagne, en annonçant aux Blaugranas qu’il veut quitter le club espagnol. Pour certains, son choix est déjà fait et se tourne vers Manchester City. Il aurait déjà appelé Pep Guardiola et se serait même mis en tête de rejoindre les Citizens cet été. En tout cas, le Manchester Evening News y croit et pense l’arrivée de Messi possible.

Pour L’Équipe, Manchester United, l’Inter et le PSG seraient aussi à l’affût. En Italie d’ailleurs, La Gazzetta dello Sport pense qu’un duel entre les deux nouveaux riches (le PSG et Man City) se profile. Cependant, l’Inter resterait en embuscade et, selon Tuttosport, Messi aurait même appelé les Lombards pour venir aux nouvelles. Enfin, la folie s’empare même du Brésil, où le journal Extra demande ce matin à quatre clubs du pays (Vasco, Botafogo, Fluminense et Flamengo) si l’un d’eux à une place pour accueillir le sextuple Ballon d’Or. Le feuilleton ne fait que commencer.