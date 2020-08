Revue de presse : «Messi se met en grève pour forcer son transfert» du Barça (vidéo)

Le dossier qui passionne la planète football en ce moment concerne le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. L’Argentin veut quitter le Barça pendant ce mercato et c’est Manchester City qui est en pole pour l’enrôler.

Dans son édition du jour, le Times n’y va pas par quatre chemins et indique sur sa Une que «Messi se met en grève pour forcer le transfert.» Le sextuple Ballon d’Or fera tout son possible pour quitter les Blaugranas et, selon le Guardian, «le Barça est dans l’impasse» et devra se résoudre à laisser partir son numéro 10. Ce matin, le Daily Star va plus loin et rapporte qu’il existe un accord entre Manchester City et Lionel Messi ! Le tabloïd fait référence aux 700 M€ de la clause libératoire du joueur pour l »indemnité de transfert, comme l’a annoncé la Ligue espagnole, dimanche. Pas sûr pour autant, que les Skyblues en arriveront là, mais pour l’Angleterre, ramener Messi en Premier League serait une sacrée prise de guerre !