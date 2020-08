Revue de presse : Arsenal lance enfin son Mercato d’été (vidéo)

Souvent critiqué pour son inactivité sur le marché des transferts, Arsenal semble vouloir corriger le tir cet été. Les Gunners sont sur les dossiers de plusieurs talents pour étoffer leur effectif.

Priorité des dirigeants, Pierre-Emerick Aubameyang semble bel et bien parti pour prolonger son aventure dans le nord de Londres. C’est en tout cas ce qu’affirme le Daily Telegraph dans son édition du jour, qui ajoute que cette prolongation porterait sur deux ans. Et si le Gabonais reste au club, d’autres sont sur le départ. C’est le cas de Matteo Guendouzi qui, selon nos informations, serait dans le viseur de Villarreal et du FC Barcelone. Arsenal pourrait également sacrifier Ainsley Maitland-Niles. Pisté par Everton et Brighton, le joueur est évalué à plus de 22 M€. Enfin, Lucas Torreira pourrait bien retrouver la Serie A cet été. Le milieu de terrain uruguayen ne sera pas conservé en cas de bonne offre. La Fiorentina serait d’ores et déjà intéressée pour le rapatrier en Italie.