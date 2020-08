Rencontre prévue entre deux des plus puissants hommes du monde avant la présidentielle américaine

Alors que la présidentielle aux Etats-Unis est toute proche et que démocrates et républicains s’activent pour leur candidat respectif, Joe Biden et Donald Trump, ce dernier annonce qu’il souhaitait rencontrer Poutine avant novembre.

Donald Trump a déclaré à ses collaborateurs qu’il souhaitait organiser une réunion en personne avec son homologue russe Vladimir Poutine avant les élections américaines de novembre, a rapporté NBC cité par Bloomberg. Une déclaration prise au sérieux par ses collaborateurs qui se sont penchés sur une variété de moments et d’endroits pour un autre sommet Trump-Poutine, y compris peut-être le mois prochain à New York, a déclaré NBC. Selon les observateurs, il pourrait être question de négociations plus poussées vers un nouvel accord de contrôle des armements nucléaires entre la Russie et les États-Unis.

Une option serait que Trump et Poutine signent un plan pour une voie à suivre dans les pourparlers sur la prolongation du nouveau START, un traité de contrôle des armements nucléaires entre les États-Unis et la Russie qui expire l’année prochaine, a déclaré NBC citant des experts. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’équipe du président souhaitait qu’il tienne davantage de réunions avec les dirigeants mondiaux dans les semaines précédant les élections, a rapporté NBC. Le Kremlin n’a pas encore commenté la déclaration.